Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: An diesem Sonntag hat die SG Sargstedt / Germania HBS II im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SV Plötzkau 1921 unterlag das Team von Marco Nathow mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Marco Nathow hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze fünf Tore kassiert. Die Partie endete 1:5 (1:2).

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Leon Fischer für Plötzkau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Gelbke den Ball ins Netz.

SG Sargstedt / Germania HBS II liegt 0:2 zurück – Minute 42

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu retten, das Match war jedoch verloren. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Fischer (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Halberstädter sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Holstein, Camara, Hartmann (74. Schindler), Hotopp (27. Henning), Richter, Rheinschmitt (35. Kühnau), Herbst (66. Albrecht), Abazid, Natow (58. Roßmann), Michl

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Landgraf, Fischer, Wenzel (76. Häckert), Gelbke, Fricke, Fütz, Küstermann, Meißner (46. Radicke), Querfurt, Popp

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40