Ein 2:2 (2:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FSV Askania Ballenstedt (Flex) und Nienburg am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II.

Ballenstedt/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Askania Ballenstedt (Flex) und der Nienburg eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Janek-Elias Einicke traf für den FSV Askania Ballenstedt (Flex) in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Ballenstedter waren aber noch nicht fertig: In Minute 37 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Einicke.

Zweite Halbzeit: Nienburg lag 2:0 zurück. In Minute 48 jedoch wendete sich das Blatt: Julius Lindner startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Ballenstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Askania Ballenstedt (Flex) kassierte einmal Gelb.

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Julian Stöhr, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Nienburger zu erlangen (76.).

Aufstellung und Statistik: FSV Askania Ballenstedt (Flex) – Nienburg

FSV Askania Ballenstedt (Flex): Meves – Wenzel, Knödel, Bendzko, Müller Weidenbach (82. Krause), Jacobs, Einicke (62. Lämmerhirt), Wegener (71. Zermann), Wesemann (89. Sauerzapf), Kepke, Radacz

Nienburg: Effenberger – Focke, Brauer, Baer, Haisch, Schuchardt (71. Jungmann), Lindner (79. Volk), Münzberg, Stöhr, Göth (45. Unser), Totzke

Tore: 1:0 Janek-Elias Einicke (11.), 2:0 Janek-Elias Einicke (37.), 2:1 Julius Lindner (48.), 2:2 Julian Stöhr (76.); Schiedsrichter: Bernd Zander (Harzgerode,OT Straßberg); Zuschauer: 35