Der SV Stahl Thale hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie gegen den SV Einheit Bernburg mit 2:4 (1:1).

Thale/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Stahl Thale und der SV Einheit Bernburg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss William Kohl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Bernburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Mika Gohlke der Torschütze (15.).

15. Minute SV Stahl Thale auf Augenhöhe mit SV Einheit Bernburg – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Maurice Lorenz/Bernburg (51.), gefolgt von Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg) in Minute 68 und Hannes Mario Kersten (SV Einheit Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Schon vier Spielminuten darauf konnte Antonius Bleck (Thale) den Ball über die Linie bringen (89.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SV Einheit Bernburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Maurer (89. Gruhn), D. Könnecke, Frohwein, Gohlke (89. Ahrend), Schröder (46. C. Könnecke), Serafin, Grasemann, Leifholz (46. Bleck), Böhnstedt, Quasthoff

SV Einheit Bernburg: Malz – Krug, Scheffler, Kersten, Letz (21. Kommritz), Zavatta (57. Lampe), Lorenz, Münzer, Kohl (37. Fleck), Schaaf, Kumbu

Tore: 0:1 William Kohl (8.), 1:1 Mika Gohlke (15.), 1:2 Maurice Lorenz (51.), 1:3 Tyler Kumbu (68.), 1:4 Hannes Mario Kersten (85.), 2:4 Antonius Bleck (89.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 45