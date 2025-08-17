Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am vergangenen Sonntag war der SV Stahl Thale gegenüber dem SV Einheit Bernburg machtlos und wurde mit 2:4 (1:1) vom Platz gefegt.

Thale/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Stahl Thale und der SV Einheit Bernburg am Sonntag 2:4 (1:1) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss William Kohl das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Mika Gohlke (15.) erzielt wurde.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maurice Lorenz/Bernburg (51.), gefolgt von Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg) in Minute 68 und Hannes Mario Kersten (SV Einheit Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Antonius Bleck den Ball über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Thaler aber nicht mehr aufholen. Die Thaler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SV Einheit Bernburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – D. Könnecke, Frohwein, Serafin, Gohlke (89. Ahrend), Schröder (46. C. Könnecke), Leifholz (46. Bleck), Grasemann, Quasthoff, Böhnstedt, Maurer (89. Gruhn)

SV Einheit Bernburg: Malz – Scheffler, Münzer, Kumbu, Lorenz, Krug, Schaaf, Kohl (37. Fleck), Kersten, Letz (21. Kommritz), Zavatta (57. Lampe)

Tore: 0:1 William Kohl (8.), 1:1 Mika Gohlke (15.), 1:2 Maurice Lorenz (51.), 1:3 Tyler Kumbu (68.), 1:4 Hannes Mario Kersten (85.), 2:4 Antonius Bleck (89.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 45