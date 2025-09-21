Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der SV Stahl Thale vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg freuen.

Nach gerade einmal 22 Minuten schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Thaler legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Maurer der Torschütze (34.).

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Stahl Thale e.V. kassierte einmal Gelb.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Grasemann (Thale) den Ball über die Linie bringen (75.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Böhnstedt (84. Kersten), Quasthoff, Ahrend (21. Sieker), Grasemann, Leifholz, Ilgeroth, Bleck (46. Heuer), Gohlke (80. Freist), Schröder (59. Könnecke), Maurer

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Henk, Gessing, Busch, Knochen, Zelle (16. Schipp), Fricke, Hartmann (46. Ahrends), Abel, Munzke, Schmidt

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40