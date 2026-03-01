Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielte der Heimverein JSG Wernigerode gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode ein 3:3 (0:1)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Die JSG Wernigerode und die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (0:1).

Mika Jan Hartrampf (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Michel Schulz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 für JSG Wernigerode und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Minute 77

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti/SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (82.), gefolgt von Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) in Minute 84 und Yafet Zeragabr Asemerom (JSG Wernigerode) in Minute 90.+2. Spielstand 3:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Schulz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erreichen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

JSG Wernigerode: Bartkowiak – Freystein, Deunert, Wypior, Reinhardt, Turk, Stechhahn (35. Koch), Schulz, Buchold (35. Fuchs), Hahne, Zilling (66. Michaelis)

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Gabriel, Hartrampf, Beti, Mahring, Nowak, Ziesing (38. Jackisch), Elsner, Pathak, Beyer (46. Schiersch), Rosplesch

Tore: 0:1 Mika Jan Hartrampf (19.), 1:1 Michel Schulz (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (82.), 1:3 Moritz Reik Mahring (84.), 2:3 Yafet Zeragabr Asemerom (90.+2), 3:3 Michel Schulz (90.+6); Schiedsrichter: Stefan Röhse (Benneckenstein); Zuschauer: 99