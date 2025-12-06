Die JSG Wernigerode unter Leitung von Trainer Daniel Stechhahn feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1 geboten. Die JSGer waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

In Minute 12 schoss Hannes Buchold das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die JSGer waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Rocco Freystein erzielt.

JSG Wernigerode führt mit 2:0 – Minute 31

Der Siegeszug der JSGer brach nicht ab. Minute 40: JSG traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Caden Stechhahn ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Einheit Bernburg e.V. steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Michel Schulz (JSG) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Die JSG Wernigerode rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SV Einheit Bernburg

JSG Wernigerode: Berger – Stechhahn, Wypior, Turk, Koch, Asemerom, Deunert, Buchold, Michaelis (81. Bartkowiak), Schulz, Freystein

SV Einheit Bernburg: Malz – Scheffler (30. Wolf), Desivojevic, Münzer (60. Börnicke), Rothmann, Letz (28. Lampe), Kohl, Kersten, Kühne, Hein (44. Ehrich), Kumbu

Tore: 1:0 Hannes Buchold (12.), 2:0 Rocco Freystein (31.), 3:0 Caden Stechhahn (40.), 4:0 Michel Schulz (87.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 15