Die JSG Wernigerode unter Leitung von Trainer Daniel Stechhahn feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

4:0 – JSG Wernigerode in der Begegnung mit SV Einheit Bernburg deutlich überlegen

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1 geboten. Die JSGer setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Hannes Buchold traf für die JSG Wernigerode in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die JSGer legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Rocco Freystein der Torschütze.

Minute 31: JSG Wernigerode baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 40: JSG traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Caden Stechhahn ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Einheit Bernburg e.V. steckte einmal Gelb ein.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Michel Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (87.). Die JSG Wernigerode rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SV Einheit Bernburg

JSG Wernigerode: Berger – Wypior, Koch, Turk, Michaelis (81. Bartkowiak), Deunert, Asemerom, Stechhahn, Buchold, Schulz, Freystein

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl, Scheffler (30. Wolf), Kumbu, Münzer (60. Börnicke), Hein (44. Ehrich), Kersten, Kühne, Letz (28. Lampe), Desivojevic, Rothmann

Tore: 1:0 Hannes Buchold (12.), 2:0 Rocco Freystein (31.), 3:0 Caden Stechhahn (40.), 4:0 Michel Schulz (87.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 15