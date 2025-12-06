Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II errangen Daniel Stechhahn und sein Team JSG Wernigerode gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

4:0 – JSG Wernigerode in der Partie gegen SV Einheit Bernburg deutlich souverän

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1 geboten. Die JSGer setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Hannes Buchold (JSG Wernigerode) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Rocco Freystein den Ball ins Netz.

JSG Wernigerode führt in Minute 31 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 40: JSG traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Caden Stechhahn ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Michel Schulz (JSG) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 gingen die JSGer als Sieger vom Platz. Die JSG Wernigerode rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SV Einheit Bernburg

JSG Wernigerode: Berger – Wypior, Deunert, Koch, Stechhahn, Asemerom, Schulz, Freystein, Turk, Michaelis (81. Bartkowiak), Buchold

SV Einheit Bernburg: Malz – Kersten, Kohl, Letz (28. Lampe), Hein (44. Ehrich), Scheffler (30. Wolf), Kumbu, Desivojevic, Münzer (60. Börnicke), Rothmann, Kühne

Tore: 1:0 Hannes Buchold (12.), 2:0 Rocco Freystein (31.), 3:0 Caden Stechhahn (40.), 4:0 Michel Schulz (87.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 15