Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II errangen Ronny Manegold und sein Team NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Oschersleben/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Hadmersleben haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener schlugen das Team aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich.

Maddox Liam Kegel traf für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Kegel den Ball ins Netz.

Doppelpack von Maddox Liam Kegel bringt NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt 2:0 in Führung – Minute 35

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte noch einmal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Robin Manegold den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (68.). Damit war der Erfolg der Oscherslebener gesichert. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Oscherslebener haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Kegel, Franke (46. Welz), Eckert (46. Mohr), Okunowski, Ilse, Herbst (46. Räke), Fischer, Manegold, Abraham Maketh, Wolff (46. Jülich)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fleck, Wolfram, Fischer, Meißner, Gelbke, Küstermann, Querfurt, Weise, Fromme (8. Häckert), Fricke

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30