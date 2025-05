Die Bernburger haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Lucas Henze (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bernburger legten in der 36. Spielminute nach. Diesmal war Luis Querfurt der Torschütze.

SV Einheit Bernburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 36. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. steckte zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Bernburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Denny Künstner-Lehmann im gegnerischen Tor. Nevio Kupka traf in Minute 70, Denis Connor Hein in Minute 72 und William Kohl in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 16

Nur kurz darauf gelang es Fabian Christian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (76.).

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Einheit Bernburg: Kaufmann – Kupka (72. Fromme), Henze (57. Hein), Hammermann, Gelbke (75. Ehrich), Kohl, Richter, Schaaf, Querfurt, Zavatta, Fricke

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Abel – Abel, Riemenschneider, Egler, Marx, Abel, Kretzschmar, Knochen (37. Otto), Neumann, Schmidt, Munzke

Tore: 1:0 Lucas Henze (20.), 2:0 Luis Querfurt (36.), 3:0 Nevio Kupka (70.), 4:0 Denis Connor Hein (72.), 5:0 William Kohl (74.), 5:1 Fabian Christian Schmidt (76.); Schiedsrichter: Thomas Lehmann (Bernburg); Zuschauer: 25