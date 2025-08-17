Die JSG Wernigerode unter Leitung von Coach Daniel Stechhahn feierte einen überlegenen Erfolg über die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt mit einem 8:4 (4:2) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Wernigerode/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 8:4 (4:2).

Erik-Nikolas Franke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Clayton Stechhahn den Ball ins Netz (18.).

Dabei blieb es jedoch nicht. JSG ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Clayton Stechhahn versenkte den Ball in der 20. Spielminute zum zweiten Mal. Die Oscherslebener nahmen aber nochmal Anlauf. Franke schoss und traf in der 21. Spielminute ein weiteres Mal. Unentschieden. Die JSG Wernigerode konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Hadmersleben legte nochmal vor. Danial Mohamadi schoss und traf in der 62. Spielminute. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Freystein traf in der 65. Spielminute zum dritten Mal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Benjamin Welz, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSGer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – C. Stechhahn (40. Asemerom), Dübner (23. Turk), C. Stechhahn (23. Hahne), Schulz, L. P. Koch, Freystein, Buchold, Deunert (62. Michaelis), Beck, Wypior (23. T. N. Koch)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Ilse, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Neumann, Mohamadi (66. Rengou), Franke, Fischer (46. Mohamed), Welz, Borchers, Herbst, Kegel

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50