Wernigerode/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Sonntag 8:4 (4:2) getrennt.

Erik-Nikolas Franke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Clayton Stechhahn (18.) erzielt wurde.

Dabei sollte es aber nicht bleiben. JSG erspielte sich die Führung. Clayton Stechhahn versenkte den Ball in Minute 20 noch einmal. Die Oscherslebener nahmen aber nochmal Anlauf. Franke schoss und traf in der 21. Minute noch einmal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Dann gelang es den Oscherslebenern, der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt etwas entgegenzusetzen. Danial Mohamadi versenkte den Ball in der 62. Minute. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Freystein schoss und traf in der 65. Spielminute noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Benjamin Welz, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Freystein, Wypior (23. T. N. Koch), Buchold, Schulz, C. Stechhahn (23. Hahne), Deunert (62. Michaelis), C. Stechhahn (40. Asemerom), Dübner (23. Turk), L. P. Koch, Beck

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Welz, Kegel, Fischer (46. Mohamed), Ilse, Mohamadi (66. Rengou), Herbst, Neumann, Borchers, Franke, Gaßmann (62. Abraham Maketh)

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50