Die JSG Wernigerode unter Leitung von Trainer Daniel Stechhahn feierte ein überlegenes Ergebnis über die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt mit einem 8:4 (4:2) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Wernigerode/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Sonntag 8:4 (4:2) getrennt.

Erik-Nikolas Franke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Clayton Stechhahn (18.) erzielt wurde.

1:1 für JSG Wernigerode und NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – Minute 18

Es stand Unentschieden. Die JSG Wernigerode konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Clayton Stechhahn traf in Minute 20 zum zweiten Mal. Die Oscherslebener blieben ihnen auf den Fersen. Franke schoss und traf in Minute 21 noch einmal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Hadmersleben legte nochmal vor. Danial Mohamadi traf in Spielminute 62. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Freystein traf in der 65. Spielminute noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Benjamin Welz, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSGer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Beck, C. Stechhahn (23. Hahne), Wypior (23. T. N. Koch), Dübner (23. Turk), Schulz, L. P. Koch, C. Stechhahn (40. Asemerom), Buchold, Freystein, Deunert (62. Michaelis)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Neumann, Borchers, Kegel, Herbst, Mohamadi (66. Rengou), Franke, Welz, Ilse, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Fischer (46. Mohamed)

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50