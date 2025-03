Kantersieg für den SV Einheit Bernburg: Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den SV Stahl Thale einfahren. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 9:1 (5:0).

Schon kurz nach Spielstart schoss Torben Kathe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Florian Hellmann (6.) erzielt wurde.

Die Bernburger erhöhten noch einmal. Florian Hellmann verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (30., 38., 39., 57., 62., 78.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 81. Minute unglücklich ins eigene Tor. In der Spielminute 27 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Stahl Thale e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 8:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Kathe den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (85.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Bernburger aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Stahl Thale

SV Einheit Bernburg: Kaufmann – Schaaf, Wenzel, Hellmann, Richter, Lill, Doley, Kupka, Kathe

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Quasthoff, Ilgeroth, Rathaj, Bleck, Eichmann, Olaru, Maurer, Heuer

Tore: 1:0 Torben Kathe (4.), 2:0 Florian Hellmann (6.), 3:0 Florian Hellmann (30.), 4:0 Leon Doley (38.), 5:0 Leon Doley (39.), 6:0 Lucas Henze (57.), 7:0 Leon Doley (62.), 8:0 Tyler Wenzel (78.), 8:1 Luke Fromme (81.), 9:1 Torben Kathe (85.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 30