Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielte der Heimverein SV Stahl Thale gegen den Nienburg ein 3:3 (1:2)-Unentschieden.

Thale/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV Stahl Thale und der Nienburg am Samstag 3:3 (1:2) getrennt.

Julian Stöhr traf für den Nienburg in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Anton Paul Gottwald den Ball ins Netz (22.).

22. Minute SV Stahl Thale auf Augenhöhe mit Nienburg – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (40.). Es blieb spannend. Max Kinzelt traf für Nienburg (48). Anton Paul Gottwald traf für Thale (56). Spielstand 3:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nienburg steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Patrick Schröder (Thale) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Thale erzielen (81.). Die Thaler sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – Nienburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – D. Könnecke, Böhnstedt, Leifholz, Quasthoff, Frohwein (46. Ahrend), C. Könnecke, Maurer, Gohlke, Schröder, Gottwald

Nienburg: Lenz – Stöhr, Schneider, Brett, Rückriem, Haisch, Lindner (71. Hellwig), Ziebell (66. Skibbe), Lorenz, Kinzelt, Schielke (88. Andre)

Tore: 0:1 Julian Stöhr (21.), 1:1 Anton Paul Gottwald (22.), 1:2 Tommy Antonio Schielke (40.), 1:3 Max Kinzelt (48.), 2:3 Anton Paul Gottwald (56.), 3:3 Patrick Schröder (81.); Schiedsrichter: Mario Gawantka (Timmenrode); Zuschauer: 20