Thale/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Thale eine Niederlage gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode hinnehmen. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Louis Matthias Maurer für Thale traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder revanchieren: In Minute 73 wurde das Gegentor durch Mika Jan Hartrampf erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Wayne Odhiambo Beti den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte (80.). Die Gegner von der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

SV Stahl Thale: Uelsekopf – C. Könnecke, Bleck (46. Ahrend), Grasemann, Maurer, Böhnstedt, D. Könnecke (88. Frohwein), Leifholz, Gohlke (79. Ilgeroth), Schröder, Quasthoff

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Ziesing, Melms (37. Hartrampf), Mahring, Meyer (72. Zweckinger), Gabriel, Jackisch, Fischer, Elsner (35. Nowak), Rosplesch

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (2.), 1:1 Mika Jan Hartrampf (73.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (80.); Schiedsrichter: Robert Gnade (Halberstadt); Zuschauer: 105