Kein Punktgewinn für SV Einheit Bernburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den SV Plötzkau 1921 hinnehmen.

Bernburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Bernburger Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Plötzkau 1921 verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Die Gäste aus Plötzkau mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielstart von Nils Küstermann ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Bernburgern eine unverhoffte Führung ein. Das zweite Tor konnten die Plötzkauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

SV Einheit Bernburg Kopf an Kopf mit SV Plötzkau 1921 – 1:1 in Minute 48

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Fischer den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (64.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Plötzkau 1921 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Plötzkau 1921

SV Einheit Bernburg: Malz – Krug, Rothmann (78. Letz), Lorenz, Münzer (64. Fleck), Kersten, Schaaf, Kühne (71. Desivojevic), Scheffler (78. Börnicke), Kommritz, Kohl

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Weise, Fromme (24. Bartel), Fricke, Querfurt, Gelbke, Popp, Fischer (71. Braune), Küstermann (37. Fleck), Meißner (46. Landgraf), Beck

Tore: 1:0 Nils Küstermann (24.), 1:1 Leon Fischer (48.), 1:2 Leon Fischer (64.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 85