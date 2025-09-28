Kein Punktgewinn für SV Stahl Thale: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode hinnehmen.

Thale/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Thale eine Niederlage gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode schlucken. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Louis Matthias Maurer für Thale traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Thaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Mika Jan Hartrampf der Torschütze (73.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

SV Stahl Thale und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – 1:1 in Minute 73

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder zu entscheiden (80.). Die Gegner von der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Schröder, Böhnstedt, Quasthoff, Maurer, Gohlke (79. Ilgeroth), C. Könnecke, Grasemann, Bleck (46. Ahrend), Leifholz, D. Könnecke (88. Frohwein)

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Meyer (72. Zweckinger), Gabriel, Rosplesch, Mahring, Fischer, Jackisch, Ziesing, Beti, Elsner (35. Nowak), Melms (37. Hartrampf)

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (2.), 1:1 Mika Jan Hartrampf (73.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (80.); Schiedsrichter: Robert Gnade (Halberstadt); Zuschauer: 105