In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der FSV 20 Sargstedt (flex) am Wochenende eine üble Pleite gegen den Nienburg und ging 0:9 (0:7) vom Platz.

Sargstedt/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Marco Nathow hat am Sonntag vor 42 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze neun Tore einstecken müssen. Die Partie endete 0:9 (0:7).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Dean Haisch für Nienburg traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Nienburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Julius Lindner der Torschütze (5.).

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Halberstädter. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lindner traf in Minute 21, Lucas Brauer in Minute 26, Julian Stöhr in Minute 27, Lucas Baer in Minute 35, Julian Stöhr in Minute 44 und Haisch in Minute 77. Spielstand 8:0 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Stöhr den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:9 erweiterte (83.). Damit war der Triumph der Nienburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV 20 Sargstedt (flex) – Nienburg

FSV 20 Sargstedt (flex): Stöpel – Rheinschmitt, Kästner, Thies, Hotopp, Dietel (7. Eckhardt), Roßmann, Kühnau, Natow

Nienburg: Effenberger – Günther (55. Unser), Haisch, Brauer, Stöhr, Focke (46. Volk), Lindner (46. Göth), Baer, Münzberg (55. Schuchardt)

Tore: 0:1 Dean Haisch (4.), 0:2 Julius Lindner (5.), 0:3 Julius Lindner (21.), 0:4 Lucas Brauer (26.), 0:5 Julian Stöhr (27.), 0:6 Lucas Baer (35.), 0:7 Julian Stöhr (44.), 0:8 Dean Haisch (77.), 0:9 Julian Stöhr (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Zuschauer: 42