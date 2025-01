Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: An diesem Samstag hat die SG Bernburg/Baalberge im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode unterlag das Team von Christian Klaus Juhnke mit 0:4 (0:1).

Bernburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Klaus Juhnke. Der Trainer von Bernburg musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Quedlinburg beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sebastian Schulz (Bernburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (4.). Gleich nach Spielstart schoss Timo Melms das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode steckte noch einmal Gelb ein (24.). Das zweite Tor konnten die Quedlinburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Melms den Ball ins Netz.

SG Bernburg/Baalberge liegt 0:2 zurück – 46. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode kassierte noch einmal Gelb. Die SG Bernburg/Baalberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Klaus Juhnke. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 91: Quedlinburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Anton Benedikt Nowak ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Bereits zwei Spielminuten später konnte Till Hahn (Quedlinburg) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 0:4 gingen die Quedlinburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Bernburg/Baalberge – SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode

SG Bernburg/Baalberge: Röder – Kumbu (67. Knödel), Böhlert, Pülicher, Semmler (46. Hussak), Knopf, Hobusch (42. Reichel), Lange, Erdmann, Schmidt, Müller

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Hahn, Melms (83. Nowak), Grasemann, Arbeiter, Elsner, Heinath, Mahring, Köhler (68. Fischer), Beti (90. Brauns), Struckmeyer

Tore: 0:1 Timo Melms (9.), 0:2 Timo Melms (46.), 0:3 Anton Benedikt Nowak (90.+1), 0:4 Till Hahn (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Schulz (Bernburg); Zuschauer: 19