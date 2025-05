Eine herbe Schlappe erlitt der FSV 20 Sargstedt (flex) an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den FSV Askania Ballenstedt (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 16 Zuschauern mit 2:6 (0:4).

Luca Stefan Radacz traf für den FSV Askania Ballenstedt (Flex) in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Janek-Elias Einicke den Ball ins Netz (24.).

24. Minute: FSV 20 Sargstedt (flex) mit 0:2 im Rückstand

Die Ballenstedter konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Carlos Portius versenkte den Ball in der 38. Spielminute, gefolgt von Felix Knödel (40.). Zu all dem Jammer lenkte der Halberstädter den Ball in der 53. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann gelang es den Halberstädtern, die Dominanz der Ballenstedter nochmal herauszufordern. Jannis Jürgen Natow traf in der 57. Minute, gefolgt von Philipp Roßmann (74.). Spielstand 5:2 für den FSV Askania Ballenstedt (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 16

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gustav Kepke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:6 ausbaute (80.). Damit war der Sieg der Ballenstedter gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV 20 Sargstedt (flex) – FSV Askania Ballenstedt (Flex)

FSV 20 Sargstedt (flex): Stöpel – Kurzbach (46. Doege), Roßmann, Albrecht, Hotopp, Kühnau (30. Eckhardt), Rheinschmitt, Thies (30. Hein), Natow

FSV Askania Ballenstedt (Flex): Wenzel – Kepke, Jacobs, Wesemann (74. Jensen), Knödel, Einicke (39. Zermann), Radacz (46. Sauerzapf), Portius (65. Knust), Meves

Tore: 0:1 Luca Stefan Radacz (19.), 0:2 Janek-Elias Einicke (24.), 0:3 Carlos Portius (38.), 0:4 Felix Knödel (40.), 0:5 Paul Hein (53.), 1:5 Jannis Jürgen Natow (57.), 2:5 Philipp Roßmann (74.), 2:6 Gustav Kepke (80.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 16