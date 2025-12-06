Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging die JSG Wernigerode von Trainer Daniel Stechhahn aus dem Kräftemessen mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1 geboten. Die JSGer waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Hannes Buchold traf für die JSG Wernigerode in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die JSGer legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Rocco Freystein der Torschütze.

JSG Wernigerode in Minute 31 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 40: JSG traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Caden Stechhahn ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Einheit Bernburg e.V. steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Michel Schulz (JSG) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Die JSGer sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SV Einheit Bernburg

JSG Wernigerode: Berger – Turk, Koch, Schulz, Asemerom, Deunert, Freystein, Michaelis (81. Bartkowiak), Buchold, Stechhahn, Wypior

SV Einheit Bernburg: Malz – Scheffler (30. Wolf), Kohl, Münzer (60. Börnicke), Letz (28. Lampe), Hein (44. Ehrich), Kühne, Kersten, Kumbu, Rothmann, Desivojevic

Tore: 1:0 Hannes Buchold (12.), 2:0 Rocco Freystein (31.), 3:0 Caden Stechhahn (40.), 4:0 Michel Schulz (87.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 15