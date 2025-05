Die JSG Wernigerode hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie gegen die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode mit 2:5 (2:1).

Wernigerode/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Wernigerode und die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (2:1).

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Erik Bogumil für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode kassierte einmal Gelb (26.). Die JSG Wernigerode hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Mathis Friedrich. Die JSGer konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Wayne Odhiambo Beti der Torschütze (40.).

JSG Wernigerode und SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode – 1:1 in Minute 40

Tor Nummer drei schoss Mischa Hahne für JSG (43.). Die Partie blieb spannend. Anton Benedikt Nowak traf für Quedlinburg (47). Suraj Pathak traf für Quedlinburg (62). Timo Melms netzte für Quedlinburg ein (84.). Spielstand 4:2 für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 15

Am Ende des Duells sollte es der SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Beti den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:5 festigte (90.+1). Damit war der Triumph der Quedlinburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode

JSG Wernigerode: Pönitz – Hinze, Beck, Freystein, Herbst, Buchold, Schulz, Koch, Hahne, Bogumil, Genten

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Struckmeyer, Melms, Hahn, Arbeiter, Leisdorf, Beti, Zweckinger, Grasemann, Vogt, Nowak

Tore: 1:0 Erik Bogumil (25.), 1:1 Wayne Odhiambo Beti (40.), 2:1 Mischa Hahne (43.), 2:2 Anton Benedikt Nowak (47.), 2:3 Suraj Pathak (62.), 2:4 Timo Melms (84.), 2:5 Wayne Odhiambo Beti (90.+1); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Zuschauer: 90