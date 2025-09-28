Kein Punktgewinn für SV Einheit Bernburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den SV Plötzkau 1921 hinnehmen.

Bernburg/MTU. Die Partie zwischen dem SV Einheit Bernburg und dem SV Plötzkau 1921 hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Plötzkau auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (1:0) für sich.

Die Gäste aus Plötzkau mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielstart von Nils Küstermann ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Bernburgern eine unverhoffte Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Plötzkau noch einen drauf: In Minute 48 wurde das zweite Tor durch Leon Fischer erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

SV Einheit Bernburg Kopf an Kopf mit SV Plötzkau 1921 – 1:1 in Minute 48

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Fischer, den Ball erneut ins Netz zu befördern (64.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Plötzkau 1921 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Plötzkau 1921

SV Einheit Bernburg: Malz – Kersten, Kohl, Rothmann (78. Letz), Schaaf, Scheffler (78. Börnicke), Kommritz, Krug, Münzer (64. Fleck), Lorenz, Kühne (71. Desivojevic)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Meißner (46. Landgraf), Fricke, Fischer (71. Braune), Weise, Popp, Fromme (24. Bartel), Querfurt, Beck, Küstermann (37. Fleck), Gelbke

Tore: 1:0 Nils Küstermann (24.), 1:1 Leon Fischer (48.), 1:2 Leon Fischer (64.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 85