Eine Niederlage für den SV Einheit Bernburg besiegelte den 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Plötzkau 1921 mit 1:2 (1:0).

Bernburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Bernburger Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Plötzkau 1921 verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Plötzkau bereit: Nach 24 Minuten im Spiel lenkte Nils Küstermann den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Bernburgern unerwartet die Führung. Die Plötzkauer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Leon Fischer der Torschütze (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

1:1 für SV Einheit Bernburg und SV Plötzkau 1921 – 48. Minute

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Fischer (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Plötzkau 1921 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Plötzkau 1921

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl, Krug, Münzer (64. Fleck), Lorenz, Schaaf, Kersten, Kommritz, Kühne (71. Desivojevic), Scheffler (78. Börnicke), Rothmann (78. Letz)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Beck, Fromme (24. Bartel), Gelbke, Fischer (71. Braune), Popp, Fricke, Weise, Querfurt, Meißner (46. Landgraf), Küstermann (37. Fleck)

Tore: 1:0 Nils Küstermann (24.), 1:1 Leon Fischer (48.), 1:2 Leon Fischer (64.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 85