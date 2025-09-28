Mit einer Niederlage für den SV Stahl Thale endete der 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode mit 1:2 (1:0).

Thale/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Thaler Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Thaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Mika Jan Hartrampf der Torschütze (73.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

73. Minute SV Stahl Thale und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode im Gleichstand – 1:1

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Wayne Odhiambo Beti den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte (80.). Die Gegner von der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Thaler sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Quasthoff, C. Könnecke, Schröder, Leifholz, Gohlke (79. Ilgeroth), Böhnstedt, D. Könnecke (88. Frohwein), Maurer, Grasemann, Bleck (46. Ahrend)

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Fischer, Melms (37. Hartrampf), Meyer (72. Zweckinger), Gabriel, Jackisch, Elsner (35. Nowak), Ziesing, Rosplesch, Mahring

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (2.), 1:1 Mika Jan Hartrampf (73.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (80.); Schiedsrichter: Robert Gnade (Halberstadt); Zuschauer: 105