Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode errang am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 4:3 (3:2)-Erfolg gegen den Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg am Sonntag 4:3 (3:2) getrennt.

Max Ziesing (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Marek Rosplesch den Ball ins Netz (13.).

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode liegt in Minute 13 2:0 vorn

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Die Partie blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Unmittelbar darauf gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und damit der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder Mannschaft den Sieg zu verschaffen (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Rosplesch (66. Brauns), Jackisch (73. Hartrampf), Fischer (83. Beyer), Meyer (46. Zweckinger), Melms, Nowak, Beti, Gabriel, Ziesing (85. Schiersch), Elsner

Nienburg: Schumann – Brett, Lindner (38. Haisch), Ziebell, Rückriem, Kahlo (53. Kasties), Schielke (60. Kinzelt), Rosenberger, Lorenz, Stöhr, Schneider

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68