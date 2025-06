Der Nienburg errang am 17. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 34 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die JSG Wernigerode.

Die 34 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger schlugen das Team aus JSG mit 3:1 (1:0) souverän.

Julian Stöhr (Nienburg) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Nienburg noch einen drauf: In Minute 64 wurde ein weiteres Tor durch Julius Lindner erzielt.

Nienburg liegt in Minute 64 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für JSG. Aber dann musste der Nienburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Mattis Arian Berger nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.06.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 17

Nach wenigen Momenten gelang es Leon Focke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (90.+7). Der Nienburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – JSG Wernigerode

Nienburg: Totzke – Münzberg, Stöhr, Günther, Brauer, Focke, Unser, Haisch, Volk, Jungmann, Baer

JSG Wernigerode: Berger – Dormann, Stechhahn, Beck, Bogumil, Koch, Asemerom, Stechhahn, Hinze, Hahne, Zilling

Tore: 1:0 Julian Stöhr (4.), 2:0 Julius Lindner (64.), 2:1 Mattis Arian Berger (90.+5), 3:1 Leon Focke (90.+7); Schiedsrichter: Pierre Joel Kagerhuber (Nienburg); Zuschauer: 34