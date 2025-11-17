Dem Nienburg gelang es am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 4:2 (1:1) zu besiegen. 37 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Lennard Abel für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Nienburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Dean Haisch erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Max Kinzelt/Nienburg (76.), gefolgt von Nick Schmidt (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 85 und Lukas Lorenz (Nienburg) in Minute 90.+1. Spielstand 3:2 für den Nienburg.

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 9

Bereits -4 Minuten später konnte Lukas Lorenz (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+1). Mit 4:2 gingen die Nienburger als Sieger vom Platz. Der Nienburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

Nienburg: Schumann – Lorenz, Rückriem, Ziebell, Lindner, Brett, Kinzelt, Haisch, Lenz, Schneider, Rosenberger

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Gessing, Fricke, Schmidt, Munzke, Ahrends, Abel, Schmidt, Abel, Festerling, Schipp

Tore: 0:1 Lennard Abel (3.), 1:1 Dean Haisch (23.), 2:1 Max Kinzelt (76.), 2:2 Nick Schmidt (85.), 3:2 Lukas Lorenz (90.+1), 4:2 Oskar Heinrich Skibbe (90.+5); Schiedsrichter: Laurin Jonas Schulze (Aschersleben); Zuschauer: 37