Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (3:2).

Max Ziesing traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Marek Rosplesch den Ball ins Netz (13.).

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Die Partie blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Nach wenigen Momenten gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder Team den Sieg zu verschaffen (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Elsner, Fischer (83. Beyer), Jackisch (73. Hartrampf), Beti, Gabriel, Nowak, Melms, Rosplesch (66. Brauns), Meyer (46. Zweckinger), Ziesing (85. Schiersch)

Nienburg: Schumann – Brett, Schneider, Schielke (60. Kinzelt), Lindner (38. Haisch), Stöhr, Lorenz, Ziebell, Kahlo (53. Kasties), Rosenberger, Rückriem

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68