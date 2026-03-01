Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II glückte der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ein 4:3 (1:1)-Heimsieg über die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Levi Räke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Ilsenburger doch noch belohnen: In Minute 46 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Nick Schmidt erzielt.

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 1:1 in Minute 45+1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Maddox Liam Kegel, den Ball ins Netz zu befördern (83.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Riemenschneider, Munzke, Schipp, L. Abel, R. F. Abel, F. C. Schmidt, Busch, Festerling, Mai, Knochen

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Fischer, Okunowski, Herbst, Ilse, Manegold, Kegel, Jülich, Wolff, Räke, Abraham Maketh

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25