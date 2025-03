Quedlinburg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode und der SV Stahl Thale am Sonntag 6:3 (3:1) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Leon Serafin das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Wayne Odhiambo Beti (12.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode gegen SV Stahl Thale – Minute 12

Dabei blieb es jedoch nicht. Quedlinburg ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Timo Melms versenkte den Ball in Spielminute 17, gefolgt von Maximilian Köhler (20.). Die Thaler blieben ihnen auf den Fersen. Louis Matthias Maurer traf in Spielminute 65, gefolgt von Valentin Thiede (70.). 3:3. Die Quedlinburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Julien Elsner traf in Minute 78 noch einmal, gefolgt von Beti (88.). Spielstand 5:3 für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

Unmittelbar darauf gelang es Beti, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:3 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode – SV Stahl Thale

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Arbeiter (46. Nowak), Melms, Grasemann, Köhler (29. Fischer), Hahn, Elsner, Struckmeyer (46. Pathak), Beti

SV Stahl Thale: Wiermann – Bleck, Freist (51. Eichmann), Thiede, Serafin, Maurer, Leifholz, Quasthoff, Ilgeroth

Tore: 0:1 Leon Serafin (2.), 1:1 Wayne Odhiambo Beti (12.), 2:1 Timo Melms (17.), 3:1 Maximilian Köhler (20.), 3:2 Louis Matthias Maurer (65.), 3:3 Valentin Thiede (70.), 4:3 Julien Elsner (78.), 5:3 Wayne Odhiambo Beti (88.), 6:3 Wayne Odhiambo Beti (90.); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 70