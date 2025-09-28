Kein Punktgewinn für SV Einheit Bernburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den SV Plötzkau 1921 hinnehmen.

Bernburg/MTU. Die Partie zwischen dem SV Einheit Bernburg und dem SV Plötzkau 1921 hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Plötzkau auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (1:0) für sich.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Plötzkau bereit: Nach 24 Minuten im Spiel lenkte Nils Küstermann den Ball ins eigene Tor und brachte den Bernburgern unerwartet die Führung. Das zweite Tor konnten die Plötzkauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Fischer den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (64.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Plötzkau 1921 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Plötzkau 1921

SV Einheit Bernburg: Malz – Schaaf, Münzer (64. Fleck), Scheffler (78. Börnicke), Kommritz, Krug, Kohl, Kersten, Rothmann (78. Letz), Lorenz, Kühne (71. Desivojevic)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Meißner (46. Landgraf), Fromme (24. Bartel), Weise, Popp, Gelbke, Beck, Fischer (71. Braune), Küstermann (37. Fleck), Fricke, Querfurt

Tore: 1:0 Nils Küstermann (24.), 1:1 Leon Fischer (48.), 1:2 Leon Fischer (64.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 85