Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unrühmlichen Endstand von 2:8 (0:5) verließ der SV Lok Aschersleben am Freitag den LokplatzPl.2. Der Nienburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Der SV Lok Aschersleben und der Nienburg haben sich am Freitag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:8 (0:5).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Julien Dean Rosenberger für Nienburg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Oskar Heinrich Skibbe den Ball ins Netz.

30. Minute: SV Lok Aschersleben 0:2 im Hintertreffen

Die Nienburger bauten ihren Vorsprung erneut aus. Joey Ziebell verschaffte seinem Team drei weitere Tore (34., 38., 40.). Aschersleben legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Kyrylo Stopin holte der SV Lok Aschersleben e.V. auf. Der Nienburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mit einem Doppelpack von Lukas Lorenz erlangte der Nienburg einen kaum einholbaren Vorsprung. Spielstand 7:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Dean Haisch den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:8 verfestigte (90.). Damit war der Sieg der Nienburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – Nienburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Z. Ivanchenko, Breyer, Göring, Stemmler (46. Fricke), Gurr, Block, Böckler, Stopin, Y. Ivanchenko (30. Thon), Miroshnichenko

Nienburg: Lenz – Skibbe, Stöhr, Ziebell (84. Luckau), Rückriem, Lorenz, Unser (46. Kasties), Schielke (30. Kinzelt), Rosenberger, Brett (46. Kahlo), Haisch

Tore: 0:1 Julien Dean Rosenberger (8.), 0:2 Oskar Heinrich Skibbe (30.), 0:3 Joey Ziebell (34.), 0:4 Julien Dean Rosenberger (38.), 0:5 Julien Dean Rosenberger (40.), 1:5 Kyrylo Stopin (52.), 2:5 Kyrylo Stopin (78.), 2:6 Lukas Lorenz (84.), 2:7 Lukas Lorenz (89.), 2:8 Dean Haisch (90.); Schiedsrichter: Leon Rohne (Nachterstedt); Zuschauer: 48