In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Stahl Thale und ging 1:8 (1:4) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Die 25 Zuschauer auf dem LokplatzPl.2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Lok Aschersleben ein ernüchterndes 1:8 (1:4) hinnehmen musste.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Diego Könnecke für Thale traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Könnecke den Ball ins Netz (9.).

Minute 9: SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Matti Constantin Schneidewind musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Leon Serafin konnte gleich zwei mal in Minute 27 und 40 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Lok Aschersleben. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Ascherslebener zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Cesc Könnecke traf für Thale in Minute 48, Diego Könnecke in Minute 51 und Mika Gohlke in Minute 56. Spielstand 7:1 für den SV Stahl Thale.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Lok Aschersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Stahl Thale e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Louis Matthias Maurer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (77.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Thaler aber nicht mehr wettmachen. Die Ascherslebener sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Stahl Thale

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Y. Ivanchenko, Böckler, Göring, Scherf, Müller, Z. Ivanchenko (28. Stemmler), Stopin, Thon (21. Fricke), Miroshnichenko, Gurr

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Könnecke, Schröder, Ilgeroth, Grasemann, Serafin, Leifholz, Böhnstedt, Gohlke, Quasthoff, Maurer

Tore: 0:1 Diego Könnecke (3.), 0:2 Diego Könnecke (9.), 0:3 Leon Serafin (27.), 0:4 Leon Serafin (40.), 1:4 Kyrylo Stopin (44.), 1:5 Cesc Könnecke (48.), 1:6 Diego Könnecke (51.), 1:7 Mika Gohlke (56.), 1:8 Louis Matthias Maurer (77.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 25