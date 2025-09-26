Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Endstand von 2:8 (0:5) verließ der SV Lok Aschersleben an diesem Wochenende den LokplatzPl.2. Der Nienburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Lok Aschersleben und der Nienburg am Freitag 2:8 (0:5) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Julien Dean Rosenberger für Nienburg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Nienburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde das zweite Tor durch Oskar Heinrich Skibbe erzielt.

SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück – 30. Minute

Dann verbuchten die Nienburger einen zusätzlichen Erfolg. Joey Ziebell verschaffte seinem Team drei weitere Tore (34., 38., 40.). Dann schafften es die Ascherslebener, die Dominanz der Nienburger nochmal herauszufordern. Mit einem Doppelpack von Kyrylo Stopin holte der SV Lok Aschersleben e.V. auf. Eine echte Gefahr erwuchs den Nienburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Mit einem Doppelpack von Lukas Lorenz erlangte der Nienburg einen kaum einholbaren Vorsprung. Spielstand 7:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Nur eine Spielminute darauf konnte Dean Haisch (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 8:2 verließen die Nienburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – Nienburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Gurr, Stopin, Böckler, Stemmler (46. Fricke), Miroshnichenko, Y. Ivanchenko (30. Thon), Z. Ivanchenko, Breyer, Göring, Block

Nienburg: Lenz – Skibbe, Unser (46. Kasties), Brett (46. Kahlo), Rosenberger, Lorenz, Schielke (30. Kinzelt), Stöhr, Rückriem, Haisch, Ziebell (84. Luckau)

Tore: 0:1 Julien Dean Rosenberger (8.), 0:2 Oskar Heinrich Skibbe (30.), 0:3 Joey Ziebell (34.), 0:4 Julien Dean Rosenberger (38.), 0:5 Julien Dean Rosenberger (40.), 1:5 Kyrylo Stopin (52.), 2:5 Kyrylo Stopin (78.), 2:6 Lukas Lorenz (84.), 2:7 Lukas Lorenz (89.), 2:8 Dean Haisch (90.); Schiedsrichter: Leon Rohne (Nachterstedt); Zuschauer: 48