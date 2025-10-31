Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:7 (1:2) verließ der SV Lok Aschersleben an diesem Wochenende den LokplatzPl.2. Der SV Einheit Bernburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Auf dem LokplatzPl.2 wurden die Fans des SV Lok Aschersleben am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sieben Bälle gingen Keeper Matti Constantin Schneidewind durch die Finger. Das Spiel endete 1:7 (1:2).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Linus Rothmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Rothmann den Ball ins Netz (14.).

SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück – 14. Minute

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 22. Minute unglücklich ins eigene Tor. Gefährlich wurde die Situation für die Bernburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:3 aus. Bennit Kommritz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 59., 73., 77.). Spielstand 6:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es William Kohl, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Einheit Bernburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Z. Ivanchenko, Miroshnichenko, Breyer, Stopin (67. Stemmler), Block, Gurr, Göring, Scherf, Thon (77. Fricke), Lehmann (58. Y. Ivanchenko)

SV Einheit Bernburg: Malz – Krug (77. Wolf), Kühne, Lorenz, Kumbu, Scheffler (46. Kommritz), Fleck, Rothmann, Desivojevic, Münzer (77. Lampe), Kohl

Tore: 0:1 Linus Rothmann (9.), 0:2 Linus Rothmann (14.), 1:2 Rocco Scheffler (22.), 1:3 Bennit Kommritz (47.), 1:4 Tyler Kumbu (59.), 1:5 Tyler Kumbu (73.), 1:6 Tyler Kumbu (77.), 1:7 William Kohl (85.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 50