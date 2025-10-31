Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Endstand von 1:7 (1:2) verließ der SV Lok Aschersleben an diesem Wochenende den LokplatzPl.2. Der SV Einheit Bernburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Kristian Willecke hat am Freitag vor 50 Zuschauern auf dem LokplatzPl.2 ganze sieben Tore kassiert. Das Spiel endete 1:7 (1:2).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Linus Rothmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Die Bernburger legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Rothmann der Torschütze (14.).

SV Lok Aschersleben gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 14

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 22. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine echte Bedrohung erwuchs den Bernburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Bennit Kommritz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 59., 73., 77.). Spielstand 6:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es William Kohl, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Einheit Bernburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Z. Ivanchenko, Göring, Block, Gurr, Lehmann (58. Y. Ivanchenko), Stopin (67. Stemmler), Miroshnichenko, Scherf, Thon (77. Fricke), Breyer

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl, Rothmann, Münzer (77. Lampe), Lorenz, Kühne, Scheffler (46. Kommritz), Desivojevic, Krug (77. Wolf), Kumbu, Fleck

Tore: 0:1 Linus Rothmann (9.), 0:2 Linus Rothmann (14.), 1:2 Rocco Scheffler (22.), 1:3 Bennit Kommritz (47.), 1:4 Tyler Kumbu (59.), 1:5 Tyler Kumbu (73.), 1:6 Tyler Kumbu (77.), 1:7 William Kohl (85.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 50