In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Stahl Thale und ging 1:8 (1:4) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Auf dem LokplatzPl.2 wurden die Fans des SV Lok Aschersleben am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Acht Bälle gingen Keeper Matti Constantin Schneidewind ins Netz. Das Spiel endete 1:8 (1:4).

Diego Könnecke (SV Stahl Thale e.V.) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Könnecke den Ball ins Netz (9.).

SV Lok Aschersleben gerät 0:2 ins Hintertreffen – 9. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Matti Constantin Schneidewind musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Leon Serafin konnte gleich zwei mal in Minute 27 und 40 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Lok Aschersleben. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Ascherslebener zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Cesc Könnecke traf für Thale in Minute 48, Diego Könnecke in Minute 51 und Mika Gohlke in Minute 56. Spielstand 7:1 für den SV Stahl Thale.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Lok Aschersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Stahl Thale e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Louis Matthias Maurer, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Ascherslebener sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Stahl Thale

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Z. Ivanchenko (28. Stemmler), Gurr, Göring, Müller, Scherf, Thon (21. Fricke), Miroshnichenko, Böckler, Y. Ivanchenko, Stopin

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Böhnstedt, Serafin, Grasemann, Könnecke, Leifholz, Maurer, Ilgeroth, Gohlke, Schröder, Quasthoff

Tore: 0:1 Diego Könnecke (3.), 0:2 Diego Könnecke (9.), 0:3 Leon Serafin (27.), 0:4 Leon Serafin (40.), 1:4 Kyrylo Stopin (44.), 1:5 Cesc Könnecke (48.), 1:6 Diego Könnecke (51.), 1:7 Mika Gohlke (56.), 1:8 Louis Matthias Maurer (77.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 25