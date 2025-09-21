Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II durfte sich der SV Stahl Thale vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg freuen.

Thale/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportpark Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Thaler schlugen das Team aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) souverän.

In Minute 22 schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Maurer den Ball ins Netz (34.).

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Torwart Luca Joel Uelsekopf konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Stahl Thale e.V. kassierte einmal Gelb.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Niklas Grasemann, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Schröder (59. Könnecke), Maurer, Bleck (46. Heuer), Ilgeroth, Ahrend (21. Sieker), Leifholz, Böhnstedt (84. Kersten), Quasthoff, Gohlke (80. Freist), Grasemann

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Hartmann (46. Ahrends), Busch, Fricke, Knochen, Abel, Munzke, Zelle (16. Schipp), Schmidt, Gessing, Henk

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40