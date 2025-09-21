Dem SV Stahl Thale gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

In Minute 22 schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Maurer den Ball ins Netz (34.).

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Torwart Luca Joel Uelsekopf konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Stahl Thale e.V. steckte einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Niklas Grasemann den Ball über die Torlinie bugsierte (75.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Thaler aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Gohlke (80. Freist), Quasthoff, Bleck (46. Heuer), Schröder (59. Könnecke), Maurer, Ilgeroth, Ahrend (21. Sieker), Leifholz, Grasemann, Böhnstedt (84. Kersten)

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Henk, Hartmann (46. Ahrends), Knochen, Schmidt, Busch, Munzke, Abel, Gessing, Zelle (16. Schipp), Fricke

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40