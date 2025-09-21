Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der SV Stahl Thale vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg freuen.

Thale/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern auf dem Sportpark Platz 2 geboten. Die Thaler waren den Gästen aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Nach nur 22 Minuten schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Maurer (34.) erzielt wurde.

Doppelpack von Louis Matthias Maurer bringt SV Stahl Thale 2:0 in Führung – 34. Minute

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Torwart Luca Joel Uelsekopf konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Stahl Thale e.V. kassierte einmal Gelb.

30 Minuten nach der Pause konnte Niklas Grasemann (Thale) den Ball über die Linie bringen (75.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Gohlke (80. Freist), Böhnstedt (84. Kersten), Leifholz, Bleck (46. Heuer), Grasemann, Ahrend (21. Sieker), Ilgeroth, Maurer, Schröder (59. Könnecke), Quasthoff

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Gessing, Knochen, Henk, Busch, Munzke, Schmidt, Zelle (16. Schipp), Hartmann (46. Ahrends), Abel, Fricke

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40