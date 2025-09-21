Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der SV Stahl Thale vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg freuen.

Thale/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportpark Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Thaler besiegten die Gäste aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) souverän.

Nach lediglich 22 Minuten schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Thaler legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Maurer der Torschütze (34.).

Louis Matthias Maurer kickt SV Stahl Thale in 2:0-Führung – 34. Minute

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Stahl Thale e.V. kassierte einmal Gelb.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Niklas Grasemann, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Maurer, Quasthoff, Schröder (59. Könnecke), Grasemann, Leifholz, Böhnstedt (84. Kersten), Bleck (46. Heuer), Ahrend (21. Sieker), Gohlke (80. Freist), Ilgeroth

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Hartmann (46. Ahrends), Munzke, Henk, Busch, Schmidt, Gessing, Fricke, Zelle (16. Schipp), Abel, Knochen

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40