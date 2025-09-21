Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der SV Stahl Thale vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg freuen.

Thale/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans auf dem Sportpark Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Thaler gewannen souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Rivalen aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Nach nur 22 Minuten schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Maurer (34.) erzielt wurde.

Louis Matthias Maurer kickt SV Stahl Thale in 2:0-Führung – 34. Minute

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Stahl Thale e.V. kassierte einmal Gelb.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Niklas Grasemann, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Ahrend (21. Sieker), Leifholz, Quasthoff, Gohlke (80. Freist), Grasemann, Bleck (46. Heuer), Böhnstedt (84. Kersten), Ilgeroth, Schröder (59. Könnecke), Maurer

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Zelle (16. Schipp), Gessing, Fricke, Knochen, Munzke, Schmidt, Henk, Busch, Abel, Hartmann (46. Ahrends)

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40