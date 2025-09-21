Dem SV Stahl Thale gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Thale/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern auf dem Sportpark Platz 2 geboten. Die Thaler waren den Gästen aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Louis Matthias Maurer traf für den SV Stahl Thale e.V. in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Maurer (34.) erzielt wurde.

Doppelpack von Louis Matthias Maurer bringt SV Stahl Thale 2:0 in Führung – Minute 34

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Torwart Luca Joel Uelsekopf konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Stahl Thale e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Niklas Grasemann, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Quasthoff, Gohlke (80. Freist), Bleck (46. Heuer), Schröder (59. Könnecke), Grasemann, Ahrend (21. Sieker), Ilgeroth, Böhnstedt (84. Kersten), Maurer, Leifholz

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Hartmann (46. Ahrends), Schmidt, Busch, Munzke, Knochen, Henk, Abel, Fricke, Gessing, Zelle (16. Schipp)

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40