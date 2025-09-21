Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II durfte sich der SV Stahl Thale vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg freuen.

Thale/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern auf dem Sportpark Platz 2 geboten. Die Thaler waren den Gästen aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

In Minute 22 schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Maurer den Ball ins Netz (34.).

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Stahl Thale e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Niklas Grasemann, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Böhnstedt (84. Kersten), Bleck (46. Heuer), Leifholz, Quasthoff, Ilgeroth, Schröder (59. Könnecke), Maurer, Gohlke (80. Freist), Grasemann, Ahrend (21. Sieker)

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Busch, Munzke, Schmidt, Knochen, Hartmann (46. Ahrends), Zelle (16. Schipp), Fricke, Abel, Gessing, Henk

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40