Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimvorteil half dem SV Stahl Thale am Sonntag nicht, als er sich vor 45 Fans mit 2:4 (1:1) gegen den SV Einheit Bernburg verabschieden musste.

Thale/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Stahl Thale und der SV Einheit Bernburg ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

William Kohl (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Mika Gohlke (15.) erzielt wurde.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maurice Lorenz/Bernburg (51.), gefolgt von Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg) in Minute 68 und Hannes Mario Kersten (SV Einheit Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Antonius Bleck den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Thaler aber nicht mehr wettmachen. Die Thaler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SV Einheit Bernburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Leifholz (46. Bleck), Frohwein, Gohlke (89. Ahrend), D. Könnecke, Maurer (89. Gruhn), Grasemann, Schröder (46. C. Könnecke), Serafin, Quasthoff, Böhnstedt

SV Einheit Bernburg: Malz – Schaaf, Zavatta (57. Lampe), Kohl (37. Fleck), Münzer, Kumbu, Kersten, Lorenz, Krug, Letz (21. Kommritz), Scheffler

Tore: 0:1 William Kohl (8.), 1:1 Mika Gohlke (15.), 1:2 Maurice Lorenz (51.), 1:3 Tyler Kumbu (68.), 1:4 Hannes Mario Kersten (85.), 2:4 Antonius Bleck (89.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 45