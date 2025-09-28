Kein Punktgewinn für SV Stahl Thale: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode hinnehmen.

Thale/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Thaler Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Louis Matthias Maurer (SV Stahl Thale e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Mika Jan Hartrampf den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

1:1 Ausgleich im Spiel SV Stahl Thale gegen SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Minute 73

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder zu entscheiden (80.). Die Gegner von der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Leifholz, Schröder, D. Könnecke (88. Frohwein), Quasthoff, Grasemann, Bleck (46. Ahrend), Böhnstedt, Maurer, C. Könnecke, Gohlke (79. Ilgeroth)

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Rosplesch, Melms (37. Hartrampf), Fischer, Mahring, Gabriel, Elsner (35. Nowak), Ziesing, Meyer (72. Zweckinger), Jackisch

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (2.), 1:1 Mika Jan Hartrampf (73.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (80.); Schiedsrichter: Robert Gnade (Halberstadt); Zuschauer: 105