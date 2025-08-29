Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Gastgeber Dessauer SV 97 gegen die NSG Gräfenhainichen ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Unentschieden sind der Dessauer SV 97 und die NSG Gräfenhainichen am Freitag auseinander gegangen. 35 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kienfichten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Tim Schindler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

Dessauer SV 97 Kopf an Kopf mit NSG Gräfenhainichen – 1:1 in Minute 65

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 3 den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (65.). Der Dessauer SV 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Grimm (46. Hannusch), Kienitz, Stockmann, Jaschinski (46. Zimmermann), Brückner (78. Hiller), Plonski, Marquardt (46. Schindler), Effenberger, Brückner, Vetter (46. Lüdtke)

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35